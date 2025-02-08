Yunanistan'da Ege Adaları'nda Okul Tatili 1 Hafta Uzatıldı

Yunanistan, Adalarda Eğitim Tatilini Uzattı

Yunanistan, son günlerde Ege Denizi'nde meydana gelen sismik hareketlilik nedeniyle adalarda eğitime verilen arayı 1 hafta uzatma kararı aldı. ERT'nin aktardığına göre, yetkililer ve uzmanlardan oluşan bir heyet, Santorini, Yamurgi, Niyoz ve Anafiya adalarında eğitimin bir süre daha durdurulmasına karar verdi.

Okul Tatili ve Güvenlik Önlemleri

Bu adalarda, sismik hareketlilik nedeniyle 3 Şubat tarihinden itibaren okullar tatil edilmiştir. Olası büyük bir depreme karşı, ilgili yetkililer adalarda tüm etkinliklerin iptal edilmesini ve halkın kalabalık ortamlarda bulunmamalarını istemiştir.

Bunun yanı sıra, arama kurtarma ekipleri, insansız hava araçları ve jeneratörler bölgeye sevk edilmiştir. Bu adımlar, hem can güvenliğini sağlamak hem de olası acil durumlara karşı hazırlıklı olmak adına alınmıştır.