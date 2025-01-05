Yunanistan'da Eski Başbakan Simitis İçin 4 Günlük Ulusal Yas İlan Edildi

Yunanistan'da Ulusal Yas İlanı

Yunanistan, eski başbakanlarından Kostas Simitis'in hayatını kaybetmesi üzerine 4 gün süreyle ulusal yas ilan etti. Yunan Devlet Televizyonu ERT'in aktardığına göre, 88 yaşındaki Simitis bugün vefat etti.

Cenaze Töreni ve Protokol Düzeni

Simitis'in cenaze töreni 9 Ocak'ta yerel saatle 12.00'de yapılacak. Tören, başbakanlık görevini yürütürken hayatını kaybetmiş biri için uygulanacak protokol düzenine göre organize edilecek ve cenaze masrafları kamu bütçesinden karşılanacak.

Ulusal Yas ve Bayraklar

İlan edilen ulusal yas kapsamında, 4 gün boyunca tüm kamu kurumlarında bayrakların yarıya indirileceği bildirildi. Bu sabah ambulansla Korinthos Hastanesi'ne kaldırılan Simitis, hastaneye vardığında yaşamını yitirmiş olduğu tespit edildi.

Kostas Simitis'in Siyasi Kariyeri

1936 doğumlu olan Simitis, Yunanistan'da iktidarda bulunan PASOK partisinin kurucu üyeleri arasında yer alıyordu. PASOK hükümetleri sırasında birçok kez bakanlık yapan Simitis, 1996-2004 yılları arasında hem parti lideri hem de başbakanlık görevini üstlenmiştir. Ekonomi ve hukuk alanında eğitim alan Simitis, akademik kariyeri ile de birçok üniversitede dersler vermiştir.