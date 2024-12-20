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Yunanistan'da Eski Kraliyet Ailesinin Vatandaşlık Başvuruları Tepki Çekti

Yunanistan'da İkinci Konstantinos'un ailesinin vatandaşlık başvuruları, muhalefetin sert eleştirilerine neden oldu.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 21:46
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 21:46
Yunanistan'da Eski Kraliyet Ailesinin Vatandaşlık Başvuruları Tepki Çekti

Yunanistan'da Eski Kraliyet Ailesinin Vatandaşlık Başvuruları Tepki Çekti

Yunanistan'da, 1974 yılında yapılan referandumla krallık ünvanı iptal edilen ve 2023'te hayatını kaybeden İkinci Konstantinos'un ailesi, Yunan vatandaşı olmak için başvurdu. Başvurular, ulusal muhalefetin sert tepkisini beraberinde getirdi.

İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Athanasios Balerbas, SKAI TV’de yaptığı açıklamada, Danimarka pasaportu taşıyan eski kralın aile fertlerinin başvurularının, 1994 yılına ait 2215 sayılı kanuna uygun olarak değerlendirileceğini belirtti. Balerbas, başvuru sahiplerinin Yunan vatandaşlığına geçebilmesi için üç ana şartın yerine getirilmesi gerektiğini ifade etti:

  • Mevcut rejimi tanıdıklarını beyan etmek,
  • Eski unvanlardan kaynaklı hiçbir hakkı talep etmeyeceklerini teyit etmek,
  • Yeni bir soyadı seçmek.

İlgili yasalar çerçevesinde başvuru sahiplerinin istedikleri soyadını seçme özgürlüğüne sahip olduğu vurgulandı. Ancak gelen tepkilerin odak noktası, eski kralın çocukları ve torunlarının Yunan vatandaşlığı için müracaat ederken "De Grece" soyadını seçmesiydi.

PASOK Partisi sözcüsü Konstandinos Çukalas, bu durumun kraliyet ile ilişkili bir çağrışım yaratması nedeniyle hükümeti eleştirdi. Ayrıca, Syriza Basın Sözcüsü Yorgos Karameros da hükümet sözcüsünün bu konudaki açıklamalarını "sorunlu" olarak nitelendirdi ve eski kraliyet ailesinin vatandaşlık alma sürecinin gerçekliğini sorguladı.

Yeni Sol Partisi, yaptığı yazılı açıklamada ise, Yunanistan'da yaşayan göçmenlerin vatandaşlık alırken karşılaştığı zorluklara dikkat çekerek, eski kraliyet ailesinin kolayca vatandaşlık almasına tepki gösterdi. "Eğer eski kraliyetten bir çocuğa sahipseniz, 50 yıldır anayasayı tanımıyorsanız ve ülkeye hiçbir katkınız olmamışsa, böyle bir başvuru ile vatandaşlık almanız mümkün," ifadelerini kullandı.

Danimarka pasaportu taşıyan eski kraliyet ailesi mensuplarının Yunanistan'da vatandaşlıkları, 1994 tarihli 2215 sayılı yasayla iptal edilmişti.

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