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Yunanistan'da 'FBI' Teşkilatı İsim Sızıntısı

Yunanistan'da yeni kurulan Organize Suçla Mücadele Dairesi'nde görev yapacak polislerin isimleri sızdırıldı.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 15:52
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 15:52
Yunanistan'da 'FBI' Teşkilatı İsim Sızıntısı

Yunanistan'da Önemli Bir Sızıntı

Son zamanlarda Yunanistan'da kurulan ve "Yunan FBI teşkilatı" olarak adlandırılan Organize Suçla Mücadele Dairesi (DAOE) ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Bu dairede görev alacak polislerin isimleri gizlice yayımlandı.

Sızıntının Etkileri

Yunan basınında yer alan haberlere göre, DAOE bünyesinde görev yapacak 554 polisin isimlerinin bulunduğu bir liste bir internet sitesinde yayımlandı. Bu sızıntının, suçluların gelecekte kendilerini takip edecek polislerin kim olduğunu öğrenmelerine sebep olabileceği belirtiliyor. Bu durumun polislerin güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye attığı vurgulanıyor.

Pandemi Kapsamında Öne Çıkan Açıklamalar

Olayla ilgili Atina Polis Sendikası tarafından yapılan açıklamada, "Yeni kurulan bu birimin suçla mücadelede önemli bir rol oynaması beklenirken, polislerin kimlik bilgilerinin herkese açık hale gelmesi endişe verici." denildi.

DAOE'nin Görevleri

DAOE'nin hedefleri arasında ölüm tehditleri, akaryakıt ve sigara kaçakçılığı, yasa dışı finansal işlemler ve kara para aklama gibi organize suçlarla etkili bir şekilde mücadele etmek bulunuyor.

Bu gelişmeler, Yunanistan'da suçla mücadele stratejisinin ne derece etkili olduğuna dair soru işaretleri yaratmaktadır.

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