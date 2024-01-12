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Yunanistan'da Genelkurmay Başkanı değişti

Yunanistan'da Genelkurmay Başkanı değişti Dört yıllık görev süresini tamamlayan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros'un yerine Dimitris Hupis atandı. Yunanistan'da Özel Harp Dairesi Başkanlığı yapan Hupis, yeni Genelkurmay Başkanı olarak göreve başladı.