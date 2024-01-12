Yunanistan'da Genelkurmay Başkanı değişti

Dört yıllık görev süresini tamamlayan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros'un yerine Dimitris Hupis atandı. Yunanistan'da Özel Harp Dairesi Başkanlığı yapan Hupis, yeni Genelkurmay Başkanı olarak göreve başladı.

Yunanistan'da Genelkurmay Başkanı değişti
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Başbakan Kiryakos Miçotakis liderliğinde Milli Güvenlik Hükümet Kurulu (KYSEA) toplantısı yapıldı. Toplantıda, görev süreleri sona eren Genelkurmay Başkanı, Kara Kuvvetleri Komutanı, Deniz Kuvvetleri Komutanı ve Hava Kuvvetleri Komutanının yerine kimlerin geleceği kararlaştırıldı. Yunanistan Savunma Bakanlığı, yeni atamaları duyurdu.

Yunanistan'da askeri atamalar yapıldı. Kurulun aldığı karara göre, Dimitris Hupis Genelkurmay Başkanı, Yorgos Kostidis Kara Kuvvetleri Komutanı, Dimitrios Evangelos Kataras Deniz Kuvvetleri Komutanı ve Dimosthenis Grigoriadis Hava Kuvvetleri Komutanı oldu.

Dimitris Hupis, 1965 yılında doğdu. 2022 yılında, Ege Adaları'nı savunmak için kurulan İçişleri ve Adalar Üst Askeri Komutanlığı (ASDEN) Komutanlığı görevini üstlendi.

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