Yunanistan'da Hastanede Asansör Düşmesi: 4 Yaralı

Atina'daki bir hastanede asansörün düşmesi sonucu 4 kişi yaralandı ve tedavi altına alındı.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 20:13
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 20:13
Yunanistan'da Hastanede Asansör Düşmesi: 4 Yaralı

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, bir hastanede yaşanan asansör kazası, dört bireyin yaralanmasına yol açtı. Yunan Devlet Televizyonu ERT'in aktardığına göre, Kızılhaç Hastanesi'nde meydana gelen olay, henüz belirlenemeyen bir nedenle gerçekleşti.

Olay anında asansörde bulunan dört kişi yaralandı. Yaralılar arasında, hastaneden çıkarken asansörün düşmesi sonucu omurgasında kırıklar oluşan bir hasta da bulunuyor. Tüm yaralılar, Kızılhaç Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Bu kaza, hastane güvenliği ve asansör bakımlarının önemini bir kez daha gündeme getirirken, olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.

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