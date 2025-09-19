Yunanistan'da hastanelerde Candida auris vakalarında yüzde 60 artış

Yunanistan'da hastanelerde Candida auris vakaları arttı; yoğun bakım ve bağışıklığı baskılanmış hastalarda görülüyor, Avrupa genelinde yüzde 60 artış bildirildi.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 16:39
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 16:39
OENGE'den uyarı: Yoğun bakım ve bağışıklığı baskılanmış hastalar risk altında

Yunanistan'da hastanelerde Candida auris mantarı vakalarının arttığı bildirildi. Yunanistan Hastane Doktorları Federasyonu (OENGE) Başkan Yardımcısı Matina Pagoni, MEGA TV'ye yaptığı açıklamada, söz konusu mantarın özellikle yoğun bakım üniteleri ve bağışıklığı baskılanmış hastaların bulunduğu servislerde ortaya çıktığını söyledi.

Pagoni, "Her yıl bu vakalarla karşılaşıyoruz. Ancak bu yıl Avrupa genelinde yüzde 60'lık artış var. Bu, tamamen hastane kaynaklı bir mantar." ifadelerini kullandı.

Pagoni, mantarın hem antiseptiklere hem de mantar ilaçlarına karşı dirençli olduğuna dikkati çekerek, hastanelere giriş ve çıkışlarda ellerin dikkatlice yıkanması gerektiğini vurguladı.

Candida auris, yüzeylerde ve tıbbi ekipmanlarda uzun süre canlı kalabilmesi nedeniyle kontrol altına alınması en zor hastane mantarları arasında gösteriliyor.

