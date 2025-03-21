Yunanistan'da Hukukun Üstünlüğü Sorunları: ABTTF'den Açıklama

ABTTF Başkanı Halit Habipoğlu, Yunanistan'da hukukun üstünlüğü konusunda ciddi sorunlar yaşandığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 00:38
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 00:38
Yunanistan'da Hukukun Üstünlüğü Sorunları: ABTTF'den Açıklama

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF) Başkanı Halit Habipoğlu, Yunanistan'da hukukun üstünlüğü konusunda ciddi sorunlar yaşandığını ifade etti. Bu açıklama, Avrupa İçin Sivil Özgürlükler Birliği tarafından yayımlanan "2025 Özgürlükler, Hukukun Üstünlüğü" başlıklı yıllık raporun ışığında gerçekleştirildi.

Habipoğlu, raporun bulgularına dayanarak, Yunanistan'da adaletin, basın özgürlüğünün ve insan haklarının giderek zayıfladığını belirtti. Ülkede hukukun üstünlüğünün kötüye gittiğine ve siyasetin yargı üzerindeki etkisinin açıkça görüldüğüne dikkat çekti.

Konuyla ilgili olarak şunları kaydetti: "Bu durumun en bariz örneklerinden birisi, ülkemizin en yüksek mahkemesi olan Yargıtay’ın, Bekir Usta ve Diğerleri Dava Grubu ile ilgili AİHM kararlarını yok saymasıdır. AİHM’nin ilgili kararlarına rağmen Yargıtay, İskeçe Türk Birliği'nin resmi tüzel kişiliğinin iade edilmesi ile Rodop İli Türk Kadınları Kültür Derneği ve Meriç İli Azınlık Gençleri Derneği'nin resmi kaydının yapılması taleplerini ısrarla reddetmektedir."

İskeçe Türk Birliği, 1927'de; Gümülcine Türk Gençler Birliği (GTGB), 1928'de; Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği (BTTÖB) ise 1936'da kurulmuştur. Bu dernekler, adlarında "Türk" ifadesi geçtiği için 1980'li yıllarda kapatılmıştır. Yunanistan, azınlık okullarının tabelalarında ve karnelerinde bulunan "Türk" ifadesini görmezden gelirken, Türk ismi taşıyan derneklere resmi statüde izin verilmemiştir.

Kuruluşları reddedilen Meriç İli Azınlık Gençleri Derneği ve Rodop İli Türk Kadınları Kültür Derneği, 2005'te bu konuyu AİHM'e taşımıştır. Mahkeme, 2007 ve 2008 tarihli kararlarında, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) toplanma ve örgütlenme özgürlüğüne ilişkin 11. maddesinin ihlal edildiğine hükmetmiştir.

Öte yandan, Yunan mahkemelerinin AİHM kararlarının adaptasyonuna yönelik yasal düzenlemesi, muhalefet partilerinin itirazları üzerine "Milli güvenlik söz konusu olduğunda karar uygulanmayabilir." ifadesinin eklenmesiyle 2017'de Yunan Parlamentosu'nda onaylanmıştır.

Yunanistan, Batı Trakya'daki Türk azınlık tarafından kurulan bazı derneklerin faaliyetlerine, Türklerin etnik azınlık olduğu görüşünü savunmak amacıyla kurulduğu iddiasıyla izin vermemiş ve kapatmıştır.

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