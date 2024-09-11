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Yunanistan'da İklim Kriziyle Mücadelede Su Fiyatları Artıyor

Yunanistan, iklim krizi nedeniyle artan susuzlukla başa çıkmak için su fiyatlarını kademeli olarak artırıyor.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 17:17
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 17:17
Yunanistan'da İklim Kriziyle Mücadelede Su Fiyatları Artıyor

Yunanistan'da Su Fiyatları Kademeli Olarak Artacak

Yunanistan, iklim değişikliğinin yol açtığı susuzluk sorunuyla başa çıkabilmek için su fiyatlarında artış yapma kararı aldı. Theodoros Skilakakis, Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanı, bu durumu duyururken, su fiyatlarının tüketim miktarına göre kademeli olarak artırılacağını belirtti.

Su Kaynakları Allede

Skilakakis, yaptığı açıklamada, iklim krizinin su kaynaklarını önemli ölçüde azalttığına dikkat çekerek, özellikle güney Ege, Mora Yarımadası, Girit gibi bölgelerin yanı sıra, su kaynaklarını Orta Yunanistan'dan temin eden Atina ve çevresinin de büyük sıkıntı yaşadığını ifade etti.

Yeni Önlemler ve İlçeler

Bakan, Atina'nın bulunduğu Attiki bölgesinin su ve kanalizasyon idaresi olan EYDAP’ın güvenlik tedbirlerinin genişletileceğini ve Selanik’teki su ve kanalizasyon idaresi EYDATH için de benzer önlemlerin alınacağını duyurdu.

Topyekûn Mücadele Gerekiyor

Susuzluk sorununa karşı etkili bir mücadele gerektiğini vurgulayan Skilakakis, deniz suyunun arıtılması ve sarnıç sisteminin kullanılması gibi projelerin değerlendirileceğini sözlerine ekledi.

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