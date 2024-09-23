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Yunanistan'da İktidar Partisi Yeni Demokrasi'den Marios Salmas İhraç Edildi

Yeni Demokrasi Partisi'nden Marios Salmas, disiplin kurulu kararıyla ihraç edildi. Usulsüzlük iddiaları sebep olarak gösteriliyor.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 17:41
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 17:41
Yunanistan'da İktidar Partisi Yeni Demokrasi'den Marios Salmas İhraç Edildi

Yunanistan'da İhraç Skandalı

Yunanistan'da iktidarda bulunan Yeni Demokrasi Partisi'nden Marios Salmas, parti meclis grubundan ihraç edildi. Etolya-Akarnanya Milletvekili Salmas'ın ihracı, Yeni Demokrasi'nin disiplin kurulu tarafından alınan oybirliğiyle bir kararla gerçekleşti.

Disiplin Kurulu Kararı

Alınan kararda, "Salmas, açıklamaları ve genel tavrı ile kendisini parti meclis grubu dışında bırakmayı tercih etmiştir." ifadesi vurgulandı. Bu durum, Salmas’ın parti içinde yarattığı gerginliği gözler önüne seriyor.

Salmas’ın Açıklamaları

İhraç sonrası medya ile bir araya gelen Salmas, Kültür Bakanlığı bünyesindeki bir ihalede ortaya attığı usulsüzlük iddialarının, nedeninin bu olduğunu iddia etti. "Bu kesinlikle geçerli bir sebep olamaz" ifadeleriyle durumu eleştirdi.

Yeni Demokrasi Partisi ve Son Gelişmeler

2023 Haziranındaki genel seçimlerde, Yeni Demokrasi Partisi toplam oyların %40,56’sını alarak 158 milletvekili ile Meclis’te temsil hakkı kazanmıştı. Ancak, Temmuz ayında Lefteris Avgenakis isimli başka bir milletvekili de, Yunanistan Başbakanı ve parti lideri Kiryakos Miçotakis'in kararıyla partisinden ihraç edilmişti. Bu gelişmeler sonrasında Yeni Demokrasi’nin meclisteki milletvekili sayısı 156’ya düştü.

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