Yunanistan'da Kadına Yönelik Şiddet: Sınıfsal Ayrım Tanımıyor

Yunanistan'da, kadına yönelik şiddet toplumun tüm ekonomik gruplarını ve eğitim seviyelerini etkiliyor. Yılbaşından bu yana 13 kadının cinayet kurbanı olduğu belirtilirken, avukat ve yazar Katerina Papantoniu, bu sorunun çok boyutlu olduğunu vurguladı.

Uzman Görüşü: Kadına Şiddet Sınıf Ayrımı Yapmaz

Papantoniu, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, kadına yönelik şiddetin toplumsal yapıda her katmanı etkilediğini söyledi. "Kadına şiddet sınıf ayrımı yapmaz. Her sınıfta görülebilir. Toplumda her ekonomik gruptan, her eğitim seviyesinden insanı etkileyebilir," diyerek sorunun evrenselliğine dikkat çekti.

Şiddetle Mücadelede Eğitimin Önemi

Papantoniu, kadına yönelik şiddetin önlenmesi için erkek ve kadınlara cinsiyet eşitliği gözeten bir eğitim verilmesi gerektiğini ifade etti. "Bir çocuk ideal bir ailede yetişmiş olabilir ancak sonradan karşılaşacağı okul gibi sosyal çevrelerdeki eğitim de bu konuda kritik,” dedi.

Kadınlar İçin Koruma Önlemleri

Şiddetle mücadelede devlet destekli kurumların önemine değinen Papantoniu, kadınların başvurabilecekleri yardımlara ulaşmakta zorluk çektiğini belirtti. Örneğin, Yunanistan'da uygulanan "panik butonu" sisteminin etkilerine dikkat çekerken, bu yıl birçok kadın bu uygulamayı kullanmasına rağmen cinayetlere kurban gittiğini söyledi.

Yılbaşından Bu Yana Yaşanan Kadın Cinayetleri

Yılbaşından bu yana 13 kadının cinayet kurbanı olduğunu hatırlatan Papantoniu, bu kadınların her birinin istatistiklerde yalnızca birer rakam olarak görüldüğünü ama aslında her birinin farklı hikayelere sahip olduğunu belirtti. İlk cinayet 1 Ocak günü 41 yaşındaki bir kadının hayat arkadaşı tarafından bıçakla öldürülmesiyle yaşandı.

Yaşanan diğer çarpıcı olaylar arasında, 45 yaşındaki kadının çocuklarının gözü önünde yakılması ve 29 yaşındaki kadının Girit’te silahla öldürülmesi yer alıyor. Ayrıca, 28 yaşındaki kadının eski erkek arkadaşı tarafından karakol çıkışında öldürülmesi de dikkat çekici örnekler arasında.

Papantoniu, kadınlara yönelik şiddetle mücadelede sivil toplum kuruluşlarının desteklerinin de kritik önem taşıdığına dikkat çekerek, “Hiçbir kadın yalnız değildir,” diyerek destek mekanizmalarının güçlendirilmesi çağrısını yaptı.

