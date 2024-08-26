Yunanistan'da Kasten Yangın Çıkaran Kadın Gözaltına Alındı

Yunanistan'da Yangın Skandalı

Yunanistan'ın Tripoliçe kentinde, kasten yangın çıkardığı iddiasıyla bir kadın gözaltına alındı. Yunanistan İtfaiye Teşkilatı, 24 ve 25 Ağustos tarihlerinde iki ayrı yangın çıkardığı suçlamasıyla kadının gözaltına alındığını duyurdu. Kadının, 27 Ağustos’ta savcılığa ifade vereceği belirtildi.

Son 24 Saat İçinde 52 Orman Yangını

Bu arada, Yunan medya kaynaklarında son 24 saatte 52 orman yangını çıktığına dair bilgiler yer aldı. Yangınlardan 42'sinin etkili bir şekilde kontrol altına alındığı, kalan 10 yangın içinse söndürme çalışmalarının devam ettiği ifade edildi. Ayrıca, 25 Ağustos’ta Girit Adası'nın Hanya bölgesinde de kasten yangın çıkardığı iddiasıyla başka bir kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.