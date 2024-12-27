Yunanistan'da Kuvvetli Rüzgar Deniz Ulaşımını Durdurdu

Yunanistan'da Limanlarda Ulaşım İptal!

Yunanistan'ın birçok limanında kuvvetli rüzgar nedeniyle deniz yolu ulaşımı durduruldu. Yunanistan Devlet Televizyonu ERT'nin aktardığına göre, Ege Denizi'nde etkili olan şiddetli rüzgar, Pire, Lavrio, Rafina, Volos ve Kavala gibi önemli limanlarda seyrüsefer yasağı getirilmesine yol açtı.

Deniz Yolu Ulaşımında Aksamalar

Bu yasağın uygulanmasıyla birlikte, ülke genelindeki deniz yolu ulaşımı ciddi şekilde aksarken, birçok adaya ulaşım sağlanamadı. Yolcular, limanlarda uzun bekleyişler yaşadı.

Rüzgar Hızı Şiddetleniyor

Yunanistan Meteoroloji Dairesi tarafından sağlanan verilere göre, bugün bölgede rüzgar hızının 10 bofora kadar çıkması bekleniyor. Bölgede yaşanan hava koşulları, deniz taşımacılığına olumsuz etkiler yaratmaya devam edecek gibi görünüyor.