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Yunanistan'da Memurlar İş Bıraktı: Çalışma Şartlarına İyileştirme Talebi

Yunanistan'da memurlar, çalışma şartlarının iyileştirilmesi için iş bırakma eylemi gerçekleştirdi. Talepler arasında maaş artışı da var.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 17:09
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 17:09
Yunanistan'da Memurlar İş Bıraktı: Çalışma Şartlarına İyileştirme Talebi

Yunanistan'da Memurlar İş Bıraktı

Yunanistan'da memurlar, çalışma şartlarının iyileştirilmesi amacıyla başkent Atina'nın da dahil olduğu Atiki Bölgesi'nde öğleden sonra iş bırakma eylemi gerçekleştirdi.

İş Bırakma Eylemi

Yunanistan Memur Sendikaları Konfederasyonu (ADEDY) tarafından organize edilen eylemde, memurlar yerel saatle 12.00'den itibaren iş bırakma kararı aldı.

Talepler

Maliye Bakanlığı önünde toplanan memurlar, çalışma şartlarının ve ekonomik koşulların iyileştirilmesi talebinde bulundu. Ayrıca, 2009 yılında başlayan ekonomik krizde iptal edilen 13. ve 14. maaş uygulamasının geri getirilmesini istediler.

Bunların yanı sıra, kamu kuruluşlarındaki memur sayısının artırılması da protesto edilecek talepler arasında yer aldı.

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