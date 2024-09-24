Yunanistan'da Miçotakis'e İsrail Eleştirisi

Yunanistan Başbakanı Miçotakis Eleştiriliyor

Yunanistan Yeni Sol Partisi Meclis Grubu Başkanı Aleksis Haritsis, Başbakan Kiryakos Miçotakis'i, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun politikalarını kınamadığı için şiddetle eleştirdi.

İsrail'in Politikaları Üzerine Açıklamalar

Haritsis, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Orta Doğu'daki gelişmelere dikkat çekerek, Yunan hükümeti'nin İsrail'in "öldürücü politikalarına" olan desteğini sonlandırması gerektiğini vurguladı.

Yunan Hükümetinin Sorumluluğu

"Yunan hükümeti, Yunan halkına, uluslararası hukuka ve insanlığa karşı tarihi bir sorumluluğa sahiptir. İsrail hükümetini ve onun ölümcül politikalarını desteklemeyi bırakmalıdır," diyen Haritsis, Netanyahu'nun Orta Doğu'daki durumu bilinçli olarak bozduğunu savundu.

Miçotakis'in Sessizliği

Miçotakis'in İsrail'in saldırıları karşısında sessiz kalmasını "utanç verici" olarak nitelendiren Haritsis, son dönemde İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında yüzlerce insanın hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Uluslararası Toplumun Rolü

Uluslararası toplumun İsrail'e yaptırım uygulamaktan kaçınmasını da eleştiren Haritsis, Filistin devletinin tanınmadığı ve İsrail'e karşı yaptırımlar uygulanmadığı sürece, Netanyahu'nun suç politikalarının uluslararası destek bulmaya devam edeceğini belirtti.