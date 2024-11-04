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Yunanistan'da Öğrenciler Eğitim İstiyor

Atina'da öğrenciler, eğitime daha fazla bütçe ayrılması ve Filistin'e destek için eylem yaptı.

Yayın Tarihi: 04.11.2024 17:47
Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 17:47
Yunanistan'da Öğrenciler Eğitim İstiyor

Atina'da Eğitim İçin Eylem

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, öğrenciler eğitime bütçeden daha fazla pay ayrılması talebiyle bir araya geldi.

Öğrenciler Birlikte Hareket Etti

Atina Öğrenciler Birliği öncülüğünde düzenlenen eylemde, orta ve yüksek öğrenim öğrencileri kent merkezinde toplanarak parlamento binasına yürüdüler.

Talep ve Destekler

Öğrenciler, ücretsiz kamu eğitiminin güçlendirilmesi ve eğitime ayrılan bütçenin artırılması gibi taleplerini vurguladı. Bu eyleme öğretmenler de destek verdi.

Filistin'e Destek Sloganı

Eylem sırasında, öğrencilere ait bir gösteri anlayışla Filistin'e özgürlük sloganları da yükseldi.

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