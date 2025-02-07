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Yunanistan'da Öğrenciler Tren Kazası için Adalet Talep Etti

Yunanistan'da iki yıl önceki tren kazasında sorumluların belirlenmesi için öğrenciler, Atina'da protesto düzenledi.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 16:22
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 16:22
Yunanistan'da Öğrenciler Tren Kazası için Adalet Talep Etti

Öğrenciler Atina'da Tren Kazası İçin Eylem Yaptı

Yunanistan'ın Larisa kenti yakınlarındaki Tempi Bölgesi'nde, 28 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve 57 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan tren kazası, halkı harekete geçirmeye devam ediyor. Öğrenciler, sorumluların tespit edilmesi talebiyle başkent Atina'da eylem gerçekleştirdi.

Parlamentoya Yürüyüş

Başkent Atina'da bir araya gelen kalabalık grup, parlamentoya doğru yürüyerek kazanın ihmal ve sorumlularının belirlenmesini istedi. Eylem sırasında, "Dönüş yok" yazılı sembolik biletler yollara atıldı.

Sloganlarla Adalet Talebi

Eylemciler, kazadan önce tren yolcularından birinin 112 Acil Servis

Tempi Bölgesi’nde çarpışarak yangına neden olan iki trenin meydana getirdiği trajedi, çoğunluğunu öğrencilerin oluşturduğu 57 kişinin hayatını kaybetmesi ile sonuçlanmıştı. Öğrenciler, bu olayın asla unutulmaması ve sorumluların hesap vermesi gerektiği mesajını güçlü bir şekilde bir kez daha dile getirdi.

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