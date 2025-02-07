Yunanistan'da Öğrenciler Tren Kazası için Adalet Talep Etti

Öğrenciler Atina'da Tren Kazası İçin Eylem Yaptı

Yunanistan'ın Larisa kenti yakınlarındaki Tempi Bölgesi'nde, 28 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve 57 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan tren kazası, halkı harekete geçirmeye devam ediyor. Öğrenciler, sorumluların tespit edilmesi talebiyle başkent Atina'da eylem gerçekleştirdi.

Parlamentoya Yürüyüş

Başkent Atina'da bir araya gelen kalabalık grup, parlamentoya doğru yürüyerek kazanın ihmal ve sorumlularının belirlenmesini istedi. Eylem sırasında, "Dönüş yok" yazılı sembolik biletler yollara atıldı.

Sloganlarla Adalet Talebi