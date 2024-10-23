Yunanistan'da Öğretmenler 24 Saatlik Grevde

Yunanistan'da Öğretmenler 24 Saatlik Greve Gitti

Yunanistan'da, öğretmenler maaş artışı talebiyle 24 saat süren bir greve katıldılar.

Grev kapsamında, başkent Atina'nın merkezinde yaklaşık 5 bin öğretmen, parlamento binasının bulunduğu Sintagma Meydanı'nda toplandı.

Öğrencilerin de destek verdiği bu eylemde, eğitim sistemine dair eleştiriler dile getirildi. Eylem, yaklaşık 3 saat sürdü ve herhangi bir olaya yol açmadan sona erdi.

Eğitimcilerin temel talepleri arasında, maaş artışlarının yanı sıra iş yükünün hafifletilmesi için yeni öğretmen alımları da bulunuyor.