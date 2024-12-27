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Yunanistan'da Olumsuz Hava Koşulları Trafiği Aksamaya Neden Oldu

Yunanistan'da etkili olan olumsuz hava koşulları, Batı Trakya dahil birçok bölgede trafiği olumsuz etkiliyor.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 16:14
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 16:14
Yunanistan'da Olumsuz Hava Koşulları Trafiği Aksamaya Neden Oldu

Yunanistan'da etkili olan olumsuz hava koşulları, bir dizi ilde trafiği aksatıyor. Yunan basınında yer alan haberlere göre, Batı Trakya'da meydana gelen şiddetli rüzgar, yoğun yağmur ve kar yağışı, özellikle araç trafiğinde ciddi kısıtlamalara yol açtı.

Rüzgar hızının ve yağış yoğunluğunun artmasıyla birlikte Rodop ve İskeçe illerinde ağır taşıtların trafiğe çıkışı yasaklandı. Bu durum, birçok sürücüyü mağdur ederken, yetkililer Egnatia otoyolu'nun belirli kesimlerinde 3,5 ton üzerindeki araçların geçişini geçici olarak durdurdu.

Gelecek günlerde hava koşullarının daha da kötüleşebileceği yönündeki uyarılar da dikkat çekiyor. Yetkililer, halkı mümkün olduğunca yolda çıkmamaları konusunda uyararak, acil durumlarda iletişime geçmelerini tavsiye etti.

Diğer yandan, Ege'de etkili olan şiddetli rüzgarlar nedeniyle Pire, Lavrion, Rafina, Volos ve Kavala gibi birçok limanda seyrüsefer yasağı uygulanmış durumda.

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