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Yunanistan'da Orman Yangını Nedeniyle Tutuklama Durumu

Oropos'ta yaşlı bir kadın, orman yangını çıkardığı için tutuklandı. Hükümet önlemler alıyor.

Yayın Tarihi: 11.08.2024 15:37
Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 15:37
Yunanistan'da Orman Yangını Nedeniyle Tutuklama Durumu

Yunanistan'ın Oropos Bölgesindeki Tutuklama Olayı

Yunanistan'ın Oropos bölgesinde, orman yangını çıkardığı iddiasıyla bir yaşlı kadın gözaltına alındı. Ülkenin yerel basınında yer alan haberlere göre, 6 ve 10 Ağustos tarihlerinde Atina'nın yakınlarındaki Oropos'ta gerçekleşen iki yangın nedeniyle tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı. Kadına bu eylemi nedeniyle 5.413 avro idari para cezası kesildi.

Önceki Tutuklamalar ve Hükümetin Açıklamaları

Oropos'taki bu olayın yanı sıra, 8 Ağustos'ta Vari bölgesinde 4 orman yangını çıkardığı gerekçesiyle 66 yaşındaki bir öğretim üyesi de tutuklanmıştı. Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vasilis Kikilyas, Vari, Magula ve Domokos bölgelerinde çıkan yangınlarla ilgili gözaltına alınan kişilerin davranışlarının sonuçlarıyla yüzleşeceğini belirtti.

Yangın Riski İçin Alınan Tedbirler

Atina başta olmak üzere ülkede artan orman yangını riski için çeşitli önlemler alındı. Bu kapsamda, itfaiye, asker ve polis ekiplerinin tam teçhizatlı şekilde hazır bulunması, yüksek riskli alanlardaki orman ve parklara girişlerin yasaklanması, yanı sıra polis ve askeri denetimlerin artırılması kararlaştırıldı.

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