Yunanistan’da Orman Yangını Riski İçin Sarı Alarm Uyarısı

Yunanistan'da Yüksek Orman Yangını Riski

Yunanistan, geniş bir alanında orman yangını riskine karşı sarı alarm verilmiş durumda. İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığı tarafından yayımlanan yangın riski tahmin haritası, birçok bölgenin tehlikeli bir halde olduğunu ortaya koyuyor.

Risk Altındaki Bölgeler

Alarm verilen bölgeler arasında şunlar yer alıyor:

Atina ve çevresi (Attiki)

Orta Yunanistan

Mora Yarımadası

Doğu Makedonya ve Trakya

Halkidiki

Girit

Zakinthos

Kefalonya

Rodos Adası

Yetkililerden Uyarılar

Yangın riski nedeniyle, itfaiye teşkilatı ikinci derece hazırlık durumuna geçirildi. Ayrıca gün boyunca hava gözetleme devriyeleri de gerçekleştirilecek. Yetkililer, vatandaşlardan dikkatli olmalarını ve yangına yol açabilecek her türlü davranıştan kaçınmalarını istemektedir.

Yangın Durumunda Resmi Talimatlara Uyun! Yangın durumunda resmi makamların direktiflerine uyulması büyük önem taşımaktadır.