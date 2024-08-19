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Yunanistan’da Orman Yangını Riski İçin Sarı Alarm Uyarısı

Yunanistan'da orman yangınları riski nedeniyle sarı alarm verildi; vatandaşlar dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Yayın Tarihi: 19.08.2024 16:58
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 16:58
Yunanistan’da Orman Yangını Riski İçin Sarı Alarm Uyarısı

Yunanistan'da Yüksek Orman Yangını Riski

Yunanistan, geniş bir alanında orman yangını riskine karşı sarı alarm verilmiş durumda. İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığı tarafından yayımlanan yangın riski tahmin haritası, birçok bölgenin tehlikeli bir halde olduğunu ortaya koyuyor.

Risk Altındaki Bölgeler

Alarm verilen bölgeler arasında şunlar yer alıyor:

  • Atina ve çevresi (Attiki)
  • Orta Yunanistan
  • Mora Yarımadası
  • Doğu Makedonya ve Trakya
  • Halkidiki
  • Girit
  • Zakinthos
  • Kefalonya
  • Rodos Adası

Yetkililerden Uyarılar

Yangın riski nedeniyle, itfaiye teşkilatı ikinci derece hazırlık durumuna geçirildi. Ayrıca gün boyunca hava gözetleme devriyeleri de gerçekleştirilecek. Yetkililer, vatandaşlardan dikkatli olmalarını ve yangına yol açabilecek her türlü davranıştan kaçınmalarını istemektedir.

Yangın Durumunda Resmi Talimatlara Uyun! Yangın durumunda resmi makamların direktiflerine uyulması büyük önem taşımaktadır.

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