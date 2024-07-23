Yunanistan'da Orman Yangınları Nedeniyle Bir Köy Tahliye Edildi

Yunanistan'da Orman Yangınları Sırasında Tedbirli Tahliye

Yunanistan'ın Fokida bölgesindeki Delfus'ta, Ksirogiannis yakınlarında çıkan orman yangını nedeniyle bir köy tedbir amaçlı tahliye edildi. Yangının hızla yayıldığına dair gelen haberler, yerel halkın endişelerini artırdı.

Yangın ve Tahliye Süreci

Yerel basında yer alan bilgilere göre, öğle saatlerinde başlayan yangın kısa sürede büyüyerek çevresindeki alanları tehdit etmeye başladı. Bu durum, Misokampos köyünde yaşayan sakinlerin, Desfina yönüne gitmeleri için terk etme çağrısı almalarına yol açtı.

Acil Durum İlanı ve Müdahale

Bölgenin acil duruma geçmesiyle birlikte, yangına müdahale amacıyla 50 itfaiyeci, 9 yangın söndürme aracı, 3 uçak ve 2 helikopter sevk edildi. Yetkililer, ilk incelemelere dayanarak yangının büyük ihtimalle yıldırım düşmesi nedeniyle başladığını belirtti.