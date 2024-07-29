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Yunanistan'da Orman Yangınları Nedeniyle Köy Tahliyeleri

Eğriboz'da çıkan orman yangını nedeniyle bazı köyler tahliye edildi. Acil durum ilan edildi.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 18:54
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 18:54
Yunanistan'da Orman Yangınları Nedeniyle Köy Tahliyeleri

Yunanistan'ın Eğriboz Yarımadası'nda Acil Durum

Yunanistan'ın Eğriboz Yarımadası'nda öğle saatlerinde çıkan orman yangını, hızla yayılarak bazı köylerin tahliye edilmesine neden oldu. Bu durum, yerel halk için büyük bir endişe yarattı.

Köylerde Tahliye Kararı

Yerel basında yer alan haberlere göre, yangının kontrol altına alınamaması üzerine Krieza, Koskina ve Petries köylerindeki sakinlerden, acil olarak köylerini terk etmeleri istendi.

Müdahale Çalışmaları

Bölgedeki yangın söndürme faaliyetlerine, 50 itfaiyeci, 9 araç, 3 uçak ve 2 helikopter ile hem karadan hem de havadan müdahale ediliyor. Ayrıca, Pire'den yangın söndürme çalışmalarına destek vermek için bir ekibin bölgeye gönderildiği bildirildi.

Olayla ilgili olarak, bölgedeki durumu kontrol altına almak için ilgili kuruluşlar tarafından çalışmalar sürdürülmektedir.

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