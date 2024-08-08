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Yunanistan'da Orman Yangınları Nedeniyle Öğretim Üyesi Tutuklandı

Yunanistan'da orman yangını çıkardığı iddiasıyla bir öğretim üyesi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 16:49
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 16:49
Yunanistan'da Orman Yangınları Nedeniyle Öğretim Üyesi Tutuklandı

Yunanistan'da Tutuklama Skandalı

Yunanistan'ın Vari bölgesinde çıkan orman yangınlarının sorumlusunun bir öğretim üyesi olduğu iddiasıyla başlatılan soruşturmada, 66 yaşındaki akademisyen gözaltına alındı.

Olayın Detayları

Medya kaynaklarına göre, Atina'daki Pantion Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapan Doç. Dr. hakkında, orman yangını çıkardığına ve olay yerinden hızla uzaklaştığına dair görüntüler bulunuyor. 5 Ağustos'ta yapılan gözaltı işlemi, büyük bir infial yarattı.

Mahkeme Süreci

Yargı süreci, akademisyenin 8 ve 9 Haziran tarihlerinde Vari bölgesinde dört ayrı yangın çıkarmasından dolayı mahkemeye sevk edilmesiyle devam etti. Yapılan yargılama sonrasında, yangınlardan suçlu bulunarak tutuklandı.

Resmi Açıklamalar

Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vasilis Kikilyas, son günlerde Vari, Magula ve Domokos bölgelerinde çıkan orman yangınlarıyla ilgili gözaltına alınan kişilerin "davranışlarının bedelini ödeyeceğini" belirtti.

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