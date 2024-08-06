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Yunanistan'da Orman Yangınlarına Olan Müdahale ve Gözaltılar

Yunanistan'da orman yangınlarıyla ilgili gözaltına alınan kişiler, iklim bakanı tarafından gereken cezanın uygulanacağı belirtildi.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 17:11
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 17:11
Yunanistan'da Orman Yangınlarına Olan Müdahale ve Gözaltılar

Yunanistan'daki Orman Yangınlarıyla İlgili Gözaltılar

Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vasilis Kikilyas, ülkede özellikle Vari, Magula ve Domokos bölgelerinde son günlerde meydana gelen orman yangınlarıyla ilgili gözaltına alınan kişilerin durumuna dair açıklamada bulundu.

"Davranışlarının Bedelini Ödeyecekler"

Kikilyas, gözaltına alınan şahısların, yangınlara neden olan davranışlarının sonuçlarıyla yüzleşeceğini vurguladı. Yunan basınına yaptığı açıklamada, yangınların sebeplerinin titizlikle araştırılacağını söyledi.

Hapis Cezası Tehdidi

Yeni ceza kanununa dikkat çeken Kikilyas, ihmalkarlık nedeniyle çıkan yangınlar için 10 yıla kadar hapis cezası öngörüldüğünü belirtti. Gözaltına alınanların kısa sürede adalet önüne çıkarılacağını ifade etti.

Son Durum

Yunanistan'da son 24 saat içinde 52 orman yangını meydana geldi. Yunanistan İtfaiye Teşkilatı'nın yaptığı açıklamaya göre, bu yangınlardan 42'sinin ilk aşamada kontrol altına alındığı, 10 yangın için ise havadan ve karadan mücadele faaliyetlerinin sürdüğü belirtildi.

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