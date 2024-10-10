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Yunanistan'da Panathinaikoslu Futbolcu George Baldock'un Ölümü

Panathinaikos futbolcusunun evinde ölü bulunması, spor dünyasında büyük bir üzüntü yarattı.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 12:35
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 12:35
Yunanistan'da Panathinaikoslu Futbolcu George Baldock'un Ölümü

Panathinaikoslu Futbolcu George Baldock'un Talihsiz Ölümü

Yunanistan Süper Ligi'nde mücadele eden Panathinaikos futbol takımının önemli isimlerinden George Baldock, geçtiğimiz gece evinin havuzunda hayatını kaybetti.

Panathinaikos'un Başsağlığı Mesajı

Panathinaikos, resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "George'umuzun kaybı nedeniyle büyük bir şok ve üzüntü içindeyiz. Panathinaikos ailesi bu talihsiz olay nedeniyle derin bir yas tutmaktadır. Ailesi ve sevenleriyle birlikteyiz," ifadelerine yer verdi.

İngiltere'deki Eşinin Endişesi

Yunan Devlet Televizyonu ERT'in haberine göre, Baldock'un eşi uzun süre kendisinden haber alamayınca durumu kontrol etmesi için tanıdık birini eve göndermiş. Eve gelen kişi, Baldock'u havuzda karşısında buldu.

İlk İncelemeler ve Şüpheler

Yapılan ilk otopsi incelemeleri, Baldock'un ölümünde cinayet şüphesi bulunmadığını ortaya koydu. 31 yaşındaki oyuncunun, havuzda bulunmadan yaklaşık 5 saat önce hayatını kaybetmiş olabileceği değerlendiriliyor.

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