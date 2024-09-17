Yunanistan'da Sıcaklıklar 1991-2020 Arasında 1,5 Derece Artış Gördü

Yunanistan'da Sıcaklık Artışı Belirginleşiyor

Yunanistan'da 1991-2020 yılları arasında yapılan bir araştırma, ortalama hava sıcaklıklarının 1,5 derece yükseldiğini ortaya koydu. Bu veriler, Yunanistan Meteoroloji Dairesi tarafından "Atmosphere" adlı dergide yayımlandı.

Sıcaklık Artışları Ülke Genelinde Farklılık Gösteriyor

30 yıllık inceleme sürecinde, ülke genelindeki sıcaklık artışının ortalama 1,5 derece olduğu belirlendi. Bununla birlikte, Kuzey Yunanistan'da sıcaklık artışının 2 derece olarak ölçüldüğü kaydedildi.

Dünya ve Avrupa İle Karşılaştırma

Aynı dönemde dünya genelinde ortalama sıcaklık artışı 0,6 ila 0,8 derece arasında ölçülürken, Avrupa'da bu oran 1,2 derece olarak tespit edildi. Yunanistan'ın iklim değişikliği açısından Avrupa genelindeki durumu ile kıyaslandığında, belirgin bir sıcaklık artışı yaşadığı görülmektedir.