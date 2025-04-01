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Yunanistan'da Şiddetli Yağışlar Büyük Zararlara Yol Açtı

Yunanistan'da etkili olan şiddetli yağışlar, birçok bölgede maddi zarara neden oldu. Sel nedeniyle yollar kapandı ve araçlar mahsur kaldı.

Yayın Tarihi: 01.04.2025 16:32
Güncelleme Tarihi: 01.04.2025 16:32
Yunanistan'da Şiddetli Yağışlar Büyük Zararlara Yol Açtı

Yunanistan'da Şiddetli Yağışların Yol Açtığı Felaket

Yunanistan'da meydana gelen şiddetli yağışlar, ülkede geniş çaplı maddi zarara yol açtı. Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, özellikle Kiklad Adaları'nda başlayan yağışlar, Orta Makedonya, Halkidiki, Girit Adası, Sakız Adası ve Oniki Adalar gibi bölgelere de yayıldı.

Bu olumsuz hava koşulları, selin meydana gelmesine sebep oldu. Sel suları, yollarda birçok aracı mahsur bıraktı ve bazı bölgelerde geniş çaplı maddi hasar oluştu.

Özellikle Oniki Adalar bölgesinde, Sivil Koruma Birimi tarafından vatandaşlara çarpıcı bir uyarı yapıldı. Uyarı mesajları, cep telefonlarına gönderilerek, çarşamba akşamına kadar dikkatli olunması gerektiği hatırlatıldı.

Ayrıca, Halkidiki Yarımadası’nda meydana gelen dolu yağışı, fındık büyüklüğündeki parçacıkları nedeniyle yaşam standartlarını olumsuz etkiledi. Bu durum, bölgedeki tarım faaliyetleri ve günlük yaşam üzerinde önemli bir etki yarattı.

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