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Yunanistan'da Silah ve Patlayıcı Ele Geçirildi

Atina'da 3 ev ve 2 depoda yapılan operasyonda çok sayıda silah ve patlayıcı yakalandı.

Yayın Tarihi: 05.11.2024 19:57
Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 19:57
Yunanistan'da Silah ve Patlayıcı Ele Geçirildi

Yunanistan'da Silah Operasyonu

Yunanistan'ın başkenti Atina'da gerçekleştirilen bir operasyonda, 3 ev ve 2 depoda çok miktarda silah ve patlayıcı madde ele geçirildi. Yunanistan Polis Teşkilatı, operasyonun detaylarını açıkladı.

Operasyon Detayları

Atina'nın batısında, dün akşam saatlerinde düzenlenen aramalarda, 5 kişi gözaltına alındı. Operasyonda elde edilen silahlar arasında, yaklaşık 6,000 fişek, 16 adet silah, 38 şarjör, çelik yelek, kılıç, havalı tüfek, uyuşturucu maddeler, 420 bin avro değerindeki İngiliz altınları ve çeşitli ziynet eşyaları yer aldı.

Geçmişteki Olaylar

Ayrıca, Atina'nın Ambelokipi semtinde 31 Ekim tarihinde meydana gelen el yapımı bombanın patlaması sonucunda bir kişi hayatını kaybetmiş, bir kişi de ağır yaralanmıştı. Bu son gelişme, bölgede artan güvenlik endişelerini bir kez daha gündeme getirdi.

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