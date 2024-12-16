Yunanistan'da Silahlı Kuvvetlerin Yeniden Yapılandırılması Başladı

Yunanistan'da Silahlı Kuvvetlerin Yeniden Yapılandırılması Süreci Başladı

Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı (GEETHA), silahlı kuvvetlerin yeniden yapılandırılması kapsamında Kara Kuvvetleri'nde önemli adımlar attı. İlk aşama olarak, 5 kışlanın kapatılacağı ve 9 birliğin birleştirileceği bildirildi. Bu dönüşüm sürecinin, 31 Aralık tarihine kadar tamamlanması planlanıyor.

Operasyonel Verimlilik Artacak

GEETHA'nın açıklamasına göre, bu yapılandırma ile birliklerin operasyonel ihtiyaçlara göre daha verimli ve etkin bir yapıya ulaşması hedefleniyor. Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, 15 Kasım tarihinde silahlı kuvvetlerin yeniden yapılandırılmasına dair planı geniş bir kitleye duyurmuştu.

Yeni Dönüşüm Planları

Yunan devlet televizyonu ERT'in haberine göre, bu yeniden yapılandırma çerçevesinde birçok alanda değişiklikler öngörülüyor. Bu değişiklikler arasında: