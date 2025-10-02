Yunanistan'da Sol Partiler İsrail'in Küresel Sumud Filosuna Saldırısını Kınadı

Muhalefet ortak tepki verdi

Yunanistan muhalefetindeki sol partiler, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik gerçekleştirilen saldırıyı sert sözlerle kınadı. Parti liderleri, filonun Gazze'ye insani yardım ulaştırma çabalarının engellenmesinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurguladı.

Radikal Sol İttifak (SYRIZA) Lideri Sokratis Famelos, yaptığı yazılı açıklamada şunları belirtti: "Filistin halkına insani yardım götüren Küresel Sumud Filosuna yapılmakta olan saldırı, Netanyahu'nun katil ve terörist politikasının bir başka parçasıdır. İnsanlığa ve dayanışmaya yapılan saldırı uluslararası hukukun net bir şekilde ihlalidir. Ne hükümet ne de uluslararası toplum sessiz kalabilir."

Famelos, gönüllülerin yer aldığı gemilerden oluşan filonun Gazze'deki çocuk ve sivillere yardım ulaştırana kadar desteğe ihtiyaç duyduğunu belirterek, İsrail'e yönelik sert yaptırımların uygulanması ve gönüllülere tam koruma sağlanmasının gerekliliğine dikkat çekti.

Yeni Sol Partisi Lideri Aleksis Hariçis ise olayla ilgili olarak Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ile görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı. Hariçis, "İsrail güçlerinin Küresel Sumud Filosu'na saldırısı hukuk dışı ve korkutucudur," ifadelerini kullandı.

Hariçis, gemilerin Gazze'ye ulaşabilmesi ve Yunan ekiplerin güvenliğinin garanti altına alınabilmesi için Yunanistan'ın müdahalede bulunmasını talep ettiğini belirtti. Ayrıca, "Yarın mecliste tüm demokratik muhalif partileri İsrail'in terör saldırısını kınamaya davet edeceğim. Meclis, Gazze'ye dayanışmanın ifade edildiği bir platform olsun," çağrısında bulundu.

Parti liderleri ve aktivistler, ülkede geniş katılımlı destek eylemlerine çağrı yaparken, Hariçis aktivistlere hitaben "Birlikteyiz. Adaletin kazanması için sonuna kadar dayanışma." vurgusunu yineledi.