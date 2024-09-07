Yunanistan'da Startup Yatırımlarına Altın Vize Fırsatı

Yunanistan'dan Yeni Yatırım Fırsatı

Yunanistan, girişimcilere 250 bin avroluk startup yatırımı karşılığında uzun süreli oturma izni verecek olan 'altın vize' uygulamasını tanıttı.

Başbakan Miçotakis'ten Açıklamalar

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, 88. Uluslararası Selanik Fuarı'nın açılışında yaptığı konuşmada, bu yeni uygulamanın detaylarını paylaştı. Miçotakis, düşük gelirli vatandaşlar için çeşitli destek programları oluşturacaklarını ve ebeveynlere verilen maddi yardımların artırılacağını ifade etti.

Kiralık Ev Sorununa Çözüm

Yunan hükümeti, özellikle turizm bölgelerinde kiralık ev bulma sorununa karşı da önlemler alacak. Kiraya verilmeyen boş evler için, ev sahiplerinin üç yıl boyunca kira gelirlerinden vergi ödememeleri teşvik ediliyor. Ayrıca, evini günlük kiralamaktan yıllık kiralamaya geçirenler de bu yöntemden faydalanabilecek.

Kruz Gemilerine Liman Vergisi Artışı

Turizmin yoğun olduğu bölgelerde yaşanan altyapı sorunlarını çözmek amacıyla, yaz döneminde kruz gemilerinden yolcu başına alınan liman vergisi artırılacak. Santorini ve Mikonos'taki liman vergileri, diğer bölgelere oranla daha yüksek olacak ve toplanan gelir, bu bölgelerin altyapı ihtiyaçları için kullanılacak.

Eylem Çağrıları

Öte yandan, işçi ve memur sendikaları, Selanik'teki fuar sebebiyle hükümete karşı protestolar düzenleyerek, hayat pahalılığına ve düşük maaşlara dikkat çekti.