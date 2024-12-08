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Yunanistan'da Suriyeliler, Baas Rejiminin Devrilmesini Sintagma Meydanı'nda Kutladı

Suriyeliler, Suriye'deki Baas rejiminin devrilmesini Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Sintagma Meydanı'nda coşkuyla kutladı.

Yayın Tarihi: 08.12.2024 21:47
Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 21:47
Yunanistan'da Suriyeliler, Baas Rejiminin Devrilmesini Sintagma Meydanı'nda Kutladı

Suriyeliler, Sintagma Meydanı'nda Sevinç Gözyaşlarıyla Kutlama Yaptı

Suriye'deki Baas rejiminin devrilmesinin ardından, Yunanistan'ın başkenti Atina'da yaşayan Suriyeliler, Sintagma Meydanı'nda büyük bir kutlama gerçekleştirdi. Yüzlerce Suriyeli, Baas rejiminden kaçmayı başaranların sevinciyle meydanı doldurdu.

Sevinç Gözyaşları ve Tekbirler

Yüzlerce Suriyeli, zaman zaman tekbir getirerek coşkulu bir şekilde kutlamalara katıldı. Katılımcılardan Yaser Elşehud, 2007 yılında Yunanistan'a göç ettiğini belirterek, “Baas rejiminin sona ermesinden büyük mutluluk duyuyorum” dedi.

Geçmişin Acıları ve Gelecek Umutları

Suriyeli Ayman el Abud, savaşın 14 yıl sürdüğünü hatırlatarak, “Beşşar Esed rejiminin son bulması nedeniyle çok mutluyuz. Ülkemizde yaşanan dikta rejiminden kurtulduk” ifadesini kullandı. Abud, 2016 yılında mülteci olarak Yunanistan'a geldiğini ve annesiyle kardeşlerini yıllardır göremediğini aktardı.

Özgürlük İçin Bir Araya Geldiler

Atina'da yaşayan Selma ise, aile geçmişi itibarıyla Yunanistan'a iltica eden bir Suriyeli olarak duygularını şöyle dile getirdi: “Çok mutluyuz. Bu, bizim için çok önemli. Tüm ülke özgürlüğüne kavuştu. Artık gençlerimiz Suriye'de daha iyi bir gelecek bulacak.”

Bir Umut Masalı: Mucize Gerçekleşti

Yunanistan'da 19 yaşındayken gelen kardiyolog doktor Maarouf Alobeid, “Bu mucize için yaşıyorduk. Bugün yaşanan bu coşku, uzun zamandır beklediğimiz bir şeydi” dedi. Alobeid, Suriye’deki Baas rejimine karşı verdikleri mücadelede hayatını kaybedenler için de derin bir üzüntü duyduğunu ifade etti.

Büyükelçilikte Devlet Bayrağı

Bunların yanı sıra, Suriye’nin Atina Büyükelçiliği’ne de bugün Suriye devrim bayrağı asıldı. Bu durum, kutlamaların bir sembolü olarak dikkat çekti.

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