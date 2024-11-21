Yunanistan'da SYRIZA Ana Muhalefet Konumunu Kaybetti

Yunanistan'daki Radikal Sol İttifak Partisi SYRIZA, iki milletvekilinin istifasıyla ana muhalefet konumunu kaybetti. Yunan Devlet Televizyonu ERT'in haberine göre, Haziran 2023 genel seçimlerinde parlamentoya SYRIZA çatısı altında giren Theodora Cakri ve Yota Pulu, partilerinden istifa ettiklerini açıkladılar.

Cakri ve Pulu, Yunanistan Meclis Başkanı Konstandinos Tasulas'a gönderdikleri mektupta, milletvekilliği görevlerine bağımsız olarak devam edeceklerini duyurdular. Bu istifaların ardından SYRIZA'nın milletvekili sayısı 29'a düştü.

SYRIZA, Haziran 2023 seçim sonuçlarına göre, toplam 300 sandalyeli Yunan Parlamentosu'nda 158 milletvekili ile temsil edilen iktidar partisi Yeni Demokrasiden sonra 47 sandalyeyle ana muhalefet partisi olmuştu. SYRIZA'yı 32 milletvekili ile Panhelenik Sosyalist Hareket (PASOK) takip ediyordu.

Seçimlerin ardından gerçekleşen on yedi ay içinde üç partiden de çok sayıda milletvekilinin istifası ile yeni tablo şekillendi: Yeni Demokrasi 155, PASOK 31 ve SYRIZA 29 milletvekili ile temsil edilmekte.

Bugün duyurulan istifaların ardından SYRIZA, ana muhalefet konumunu tamamen yitirmiş oldu. Haziran 2023 genel seçimlerinde beklenen sonucu alamayan eski Başbakan Aleksis Çipras, parti liderliğinden ayrılmış ve yerine yapılan parti içi seçimde Stefanos Kaselakis getirilmişti.

Kaselakis'in liderliği döneminde bazı milletvekillerinin istifaları ve parti içindeki rahatsızlıklar, bölünmelere neden olmuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.