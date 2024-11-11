Yunanistan'da SYRIZA'dan 4 Milletvekili İstifa Etti

Yunanistan Ana Muhalefet Partisi SYRIZA'da Şok İstifalar

Yunanistan'ın ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifakı (SYRIZA), parti içi anlaşmazlıklar nedeniyle 4 milletvekilinin istifasıyla sarsıldı. Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, milletvekilleri parti lideri Stefanos Kaselakis ile olan görüş ayrılıkları dolayısıyla istifa etmeyi tercih etti.

Parlamentodaki Sandalye Sayısı Düşüyor

İstifalar sonucunda SYRIZA'nın parlamentodaki sandalye sayısı 31'e düşerken, bu durum partinin PASOK ile olan rekabetinde yeni bir dengel oluşturdu. Yunan Parlamentosunda toplam 300 sandalye mevcut ve iktidar partisi Yeni Demokrasi, 156 milletvekiliyle en yüksek temsil oranına sahip olmasına rağmen, SYRIZA ise 35 milletvekili ile ana muhalefet konumundaydı.

PASOK ile Eşit Sayıda Milletvekili

SYRIZA'nın 31 milletvekiline sahip olması, PASOK ile aynı sayıya gelmesine yol açtı ve bu durum partilerin meclisteki güç dengesini etkiledi.

Öte yandan, haziran 2023'te gerçekleştirilen genel seçimlerde 47 milletvekiliyle mecliste temsil edilme hakkı kazanan SYRIZA'nın, daha önce toplamda 11 milletvekilinin partiden istifa etmesi sonucu sandalye sayısının 36'ya düştüğü biliniyor. Temmuz ayında ise bir milletvekilinin partiden ihraç edilmesiyle bu rakam 35'e gerileyerek devam eden süreçteki belirsizliği arttırmış oldu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.