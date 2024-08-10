Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Yunanistan'da SYRIZA, Gazze'deki Okul Saldırısına Sert Tepki Gösterdi

SYRIZA, Gazze'de gerçekleştirilen okul saldırısına karşı güçlü bir kınama yayınlayarak sorumluların hesap vermesini talep etti.

Yayın Tarihi: 10.08.2024 21:41
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 21:41
Yunanistan'da SYRIZA, Gazze'deki Okul Saldırısına Sert Tepki Gösterdi

SYRIZA'dan Gazze'deki Okul Saldırısına Tepki

Yunanistan'ın ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifakı (SYRIZA), İsrail'in Gazze'deki bir okuluna düzenlenen ve en az 100 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan saldırıya sert bir şekilde tepki gösterdi.

Açıklamaların İçeriği

SYRIZA'nın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, saldırının namaz saati içinde gerçekleştiği vurgulanarak, "Netanyahu hükümetinin Gazze'de gerçekleştirdiği soykırım devam ediyor." denildi. Ayrıca, sivil hedeflere yönelik saldırıların artık neredeyse günlük bir hale geldiği dile getirildi.

İnisiyatif Çağrısı

Açıklama, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni bu tür saldırıların durdurulması için inisiyatif almaya çağırdı. "Masum insanların katliamlarına seyirci kalmak suç ortağı olmaktır," ifadesi kullanarak, uluslararası toplumun harekete geçmesi gerektiği belirtildi.

Saldırının Detayları

İsrail ordusu, Gazze'nin doğusundaki Derec Mahallesi'nde yerinden edilenlerin sığındığı Et-Tabiin Okulu'na saldırı düzenledi. Hedef alınan okulda sabah namazını kılan birçok kişi, saldırıda yaşamını yitirdi. Yerel kaynaklar, cesetlerin parçalandığını ve bazılarının yangın nedeniyle yanmış olduğunu belirtti. Sivil savunma ekiplerinin, etrafa yayılan ceset parçalarını toplamakta zorluk yaşadığı kaydedildi.

İLGİLİ HABERLER

Müjde geldi! 15-30 Eylül’de promosyon 58.000 TL’ye çıkıyor!

Emekli promosyonlarını fokur fokur kaynatan revize! 8.000 TL’ye ek 12.000 TL veriliyor.

SGK emeklinin hayatını değiştirmeye and içti! Emekli için neler geliyor neler?

Tuvalet Kağıdının tanesi 5 liraya düştü! O market indirimin dibini sıyırıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Emekli promosyonlarını fokur fokur kaynatan revize! 8.000 TL’ye ek 12.000 TL veriliyor.

Müjde geldi! 15-30 Eylül’de promosyon 58.000 TL’ye çıkıyor!

Promosyonda ibre Ağustos ayında gökyüzüne çıktı! İş Bankası 45.000 TL’ye yükseltti

O gün hesabınıza 9077 TL yatıyor! Beklenen güne ramak kaldı: Hemen IBAN'a bakmak gerekiyor

Bakan Uraloğlu son dakika Instagram açıklaması umut vaad etti! ''Instagram da o düzlük geçildiği an açılacak''

İnanılmaz! Asgari ücretin 5 ay sonraki zam oranı çalışanı adeta şok ediyor! İşte beklentiler ve gerçek

Bu 4 banka mevduatta ön sıraları çekti! Hemen şimdi gidene 9.227 TL ödüyor

11 Ağustos 2024 günlük burç yorumları! Pazar günü tuzağına düşecek burçlar ortaya çıktı

Ara zam haberi geçtiğimiz gün geldi! O çalışan Ağustos’ta yüzde 25 fazla maaş alacak

SGK emeklinin hayatını değiştirmeye and içti! Emekli için neler geliyor neler?

Tuvalet Kağıdının tanesi 5 liraya düştü! O market indirimin dibini sıyırıyor

KPSS’den 70 puan alan Lise- Üniversite mezunlarına açık kapı memurluk! Yüzlerce personel alımı başladı