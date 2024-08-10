Yunanistan'da SYRIZA, Gazze'deki Okul Saldırısına Sert Tepki Gösterdi

SYRIZA'dan Gazze'deki Okul Saldırısına Tepki

Yunanistan'ın ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifakı (SYRIZA), İsrail'in Gazze'deki bir okuluna düzenlenen ve en az 100 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan saldırıya sert bir şekilde tepki gösterdi.

Açıklamaların İçeriği

SYRIZA'nın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, saldırının namaz saati içinde gerçekleştiği vurgulanarak, "Netanyahu hükümetinin Gazze'de gerçekleştirdiği soykırım devam ediyor." denildi. Ayrıca, sivil hedeflere yönelik saldırıların artık neredeyse günlük bir hale geldiği dile getirildi.

İnisiyatif Çağrısı

Açıklama, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni bu tür saldırıların durdurulması için inisiyatif almaya çağırdı. "Masum insanların katliamlarına seyirci kalmak suç ortağı olmaktır," ifadesi kullanarak, uluslararası toplumun harekete geçmesi gerektiği belirtildi.

Saldırının Detayları

İsrail ordusu, Gazze'nin doğusundaki Derec Mahallesi'nde yerinden edilenlerin sığındığı Et-Tabiin Okulu'na saldırı düzenledi. Hedef alınan okulda sabah namazını kılan birçok kişi, saldırıda yaşamını yitirdi. Yerel kaynaklar, cesetlerin parçalandığını ve bazılarının yangın nedeniyle yanmış olduğunu belirtti. Sivil savunma ekiplerinin, etrafa yayılan ceset parçalarını toplamakta zorluk yaşadığı kaydedildi.