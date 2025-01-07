Yunanistan'da SYRIZA, Hükümeti Aşırı Sağcı Gruplara Göz Yummakla Suçladı

SYRIZA, Hükümeti Aşırı Sağcı Gruplara Göz Yummakla Suçladı

Yunanistan'da muhalefet partisi Radikal Sol İttifak (SYRIZA), hükümeti aşırı sağcı gruplara karşı yeterli önlem almadığı gerekçesiyle eleştirdi. SYRIZA, Türklerin yoğun olarak yaşadığı Batı Trakya'daki Gümülcine kentinde, 10 yaşındaki bir çocuğun aşırı sağcı bir grup tarafından tehdit edilmesine dikkat çekti.

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