Yunanistan'da SYRIZA, Hükümeti Aşırı Sağcı Gruplara Göz Yummakla Suçladı

SYRIZA, Hükümeti Aşırı Sağcı Gruplara Göz Yummakla Suçladı
Yunanistan'da muhalefet partisi Radikal Sol İttifak (SYRIZA), hükümeti aşırı sağcı gruplara karşı yeterli önlem almadığı gerekçesiyle eleştirdi. SYRIZA, Türklerin yoğun olarak yaşadığı Batı Trakya'daki Gümülcine kentinde, 10 yaşındaki bir çocuğun aşırı sağcı bir grup tarafından tehdit edilmesine dikkat çekti.
Şok Edici Tehdit Görüntüleri
Partinin yaptığı yazılı açıklamada, hükümetin aşırı sağcı gruplara karşı etkili önlemler almadığı ifade edildi. Tehdit görüntülerinin "şok edici""Hitler hayranı bu grupların hükümetin sessizliği ve hoşgörüsü sayesinde cesaret bulduğu görülmektedir" Görüntülerin detaylarında, aşırı sağcıların köşeye sıkıştırdığı 10 yaşındaki çocuğu "Yaşasın Kasidiaris"Ekim 2020 tarihinde, aşırı sağcı Altın Şafak Partisini suç örgütü olarak tanımlayıp kapatma kararı almıştı. Partinin eski milletvekili İlias Kasidiaris
Aşırı Sağcıların Eylemleri
Görüntülerin detaylarında, aşırı sağcıların köşeye sıkıştırdığı 10 yaşındaki çocuğu "Yaşasın Kasidiaris"Ekim 2020 tarihinde, aşırı sağcı Altın Şafak Partisini suç örgütü olarak tanımlayıp kapatma kararı almıştı. Partinin eski milletvekili İlias Kasidiaris