Yunanistan'da SYRIZA'nın Eleştirileri

Radikal Sol İttifak (SYRIZA), Yunanistan'daki ana muhalefet partisi olarak hükümeti hedef alıyor. SYRIZA'nın Dışişleri Komitesi Başkanı Rena Duru, hükümetin Ukrayna'ya sağladığı askeri yardımlar hakkında yeterli bilgi vermediğini ifade etti.

Şeffaflık Talebi

Duru, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, hükümetin Ukrayna'ya ne tür askeri teçhizat sağladığına dair bilgileri, yalnızca Ukrayna Cumhurbaşkanlığı'nın duyurularından öğrendiklerini belirtti.

Bilgi Edinme Hakkı

Ukrayna ile imzalanan güvenlik anlaşmasının detayları konusunda meclise bilgi getirilmesi gerektiğini vurgulayan Duru, vatandaşların bu meselelerde bilgi edinme hakkının olduğunu söyledi. Ayrıca, hükümetin bu askeri yardımların Yunanistan'ın savunma kapasitesini olumsuz etkilediğine dikkat çekti.