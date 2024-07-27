Yunanistan'da SYRIZA Milletvekili Pavlos Polakis İhraç Edildi

Yunanistan'da Siyasi Gerilim Artıyor

Yunanistan'da ana muhalefet partisi olan Radikal Sol İttifak (SYRIZA) içinde önemli bir gelişme yaşandı.

Pavlos Polakis'in İhraç Süreci

SYRIZA Milletvekili Pavlos Polakis, partinin meclis grubundan ihraç edildi. Bu durum, Yunan basınında geniş bir yankı buldu.

İfadenin Tepkileri

Polakis’in, mecliste Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis’in danışmanına yönelik yaptığı sert yorumlar, ihraç kararının arka planında yatan nedenlerden biri oldu. Polakis, konuşması sırasında, "Hanımefendi, sürekli küçümseyici bir yüz ifadeniz var. Bunu görmek sinir bozucu." şeklinde ifadelerde bulundu.

Danışmanın Savunması

Öte yandan, katılımcılar danışmanın yüz ifadesinin sağlık problemlerinden kaynaklandığını belirterek Polakis’in bu sözlerine tepki gösterdi. Polakis’in özür dilememesi ise partinin içerisinde de rahatsızlık yaratmış durumda.