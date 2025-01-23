Yunanistan'da Taksiciler İş Bıraktı: Eylem Attiki Bölgesi'nde Gerçekleşti

Yunanistan'da Taksicilerin İş Bırakma Eylemi

Yunanistan'ın başkenti Atina ve çevresini kapsayan Attiki Bölgesi'nde taksiciler, İŞ BIRAKMA eylemi düzenledi. Attiki Taksiciler Sendikası tarafından organize edilen bu eylem, yerel saatle 09.00'dan 15.00'e kadar sürdü.

Taksicilerin Talepleri

Eylem sırasında taksiciler, yolcu taşımacılığı sırasında otobüsler için ayrılmış şeritlerin kullanımına ilişkin taleplerde bulundular. Kendilerini temsil eden taksiciler, Ulaştırma Bakanlığı önünde araçlarıyla geçerek dikkat çekti.

Bu eylemin, taksicilerin çalışma koşullarına dikkat çekmek ve haklarını savunmak adına önemli bir adım olduğu ifade ediliyor.