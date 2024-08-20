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Yunanistan'da Tarihi Hava Olayları: 31 Bin Yıldırım Çaktı

Yunanistan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 31 bin kez yıldırım ve şimşek çaktı. Sıcak hava dalgaları etkisini sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 20.08.2024 13:19
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 13:19
Yunanistan'da Tarihi Hava Olayları: 31 Bin Yıldırım Çaktı

Yunanistan'da Yıldırım Patırtısı

Yunanistan Meteoroloji Dairesi, olumsuz hava koşullarının etkisiyle ülkede dünden itibaren 31 bin yıldırım ve şimşek çakmasının meydana geldiğini açıkladı.

Son 44 Yılda En Uzun Süren Sıcak Havalar

Ülkede sıcak hava dalgalarının devam ettiğinin altını çizen Meteoroloji Dairesi, bu yazın son 44 yılın en uzun sıcak hava dalgası olduğunu belirtti. Bu duruma bağlı olarak, ülkenin batı kesimlerinde yoğun yağmur ve dolu yağışı etkili oldu.

Yangınlar ve Yangından Zarar Gören Alanlar

Yunanistan, 11 Ağustos tarihinde Atina'nın Varnavas bölgesinde başlayan büyük bir yangın felaketi ile karşı karşıya kalmıştı. Yangında 146 ev kullanılamaz hale gelirken, Avrupa Birliği Copernicus uydu izleme sistemi, yangınların 104 kilometrekarelik bir alanı yok ettiğini raporladı.

Hava Durumu Tahminleri

Yunanistan Meteoroloji Dairesi, eylül ayında da sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyredebileceğini öngörüyor. Temmuz ayında ise 16 gün süren aşırı sıcaklık, 1980'den bu yana en uzun süreli sıcak hava dalgası olarak kayıtlara geçti. Yunanistan'daki bu zorlu hava koşulları, iklim değişikliğinin etkilerini gözler önüne seriyor.

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