Yunanistan'da Tempi faciası: Açlık grevindeki baba Panos Ruçi'ye Atina'da destek

Sintagma Meydanı'nda yapılan eylemde kazanın tüm ayrıntılarının aydınlatılması istendi

Panos Ruçi, Şubat 2023'teki tren kazasında yaşamını yitiren oğlunun ölüm nedeninin netleştirilmesi için naaşının mezardan çıkarılarak toksikolojik inceleme yapılmasını talep ediyor. Ruçi, bu talebiyle 14 Eylül'de açlık grevi başlattı.

Ruçi'nin açlık grevine başlamasından iki hafta sonra, talebine destek amaçlı Atina'da bir eylem düzenlendi. Protesto, Sintagma Meydanı'nda, Parlamento binası önünde gerçekleştirildi. Eylemciler, kazanın tüm ayrıntılarıyla aydınlatılmasını ve şeffaf soruşturma yürütülmesini talep etti.

Tempi bölgesinde 28 Şubat 2023'te aynı ray hattı üzerinde karşı yönlerden gelen bir yolcu treni ile yük treni çarpışmış; kazada 57 kişi hayatını kaybetmişti. Olayın ardından kamuoyunda, çarpışan yük trenindeki vagonlardan birinde trenle taşınması yasaklanan kimyasallar bulunabileceği yönünde şüpheler paylaşılmıştı.

Eylemdekiler, hem mağdurların ailelerinin taleplerinin karşılanmasını hem de kazaya ilişkin tüm iddiaların ciddi şekilde araştırılmasını vurguladı.