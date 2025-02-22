Yunanistan'da Tren Kazasında Hayatını Kaybedenler İçin Anma Töreni

Yunanistan'da 57 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasının anısına üniversite öğrencileri tarafından tören düzenlendi.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 19:03
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 19:03
Yunanistan'da Tren Kazasında Hayatını Kaybedenler İçin Anma Töreni

Yunanistan'daki Tren Kazası İçin Anma Töreni

Yunanistan'ın başkenti Atina ile Selanik kentlerinde, üniversite öğrencileri 2023 yılında gerçekleşen Tempi tren kazasının yıldönümünde anma törenleri düzenledi. 28 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen bu trajik olayda, toplamda 57 kişi hayatını kaybetmişti.

Adalet Mücadelesi Sözleri

Atina Ulusal Teknik Üniversitesi öğrencileri, "Unutmuyorum, Affetmiyorum" sloganıyla organize ettikleri törende, kazada yakınlarını kaybeden ailelere adalet mücadelesinin sonuna kadar takipçisi olacakları sözünü verdiler. Anma etkinliklerinde, kayıplar için saygı duruşu yapıldı ve anılar paylaşıldı.

Selanik'te Gösteriler Düzenlendi

Selanik kentinde de benzer gösteriler gerçekleştirildi. Öğrenciler, kazanın anısına yapılan etkinliklerde seslerini yükselttiler.

28 Şubat'ta Büyük Gösteri Bekleniyor

Anma etkinlikleri devam ederken, başkent Atina'da kazanın yıl dönümünde, 28 Şubat tarihinde büyük bir gösteri yapılması planlanıyor. Zamanın geçmesine rağmen, bu trajik olayın toplumsal hafızada yer alması için çaba gösteriliyor.

Kazanın Detayları

Tempi'de, ters yönlerde ilerleyen iki trenin çarpıştığı ve ardından çıkan yangın sonucu, çoğunluğunu öğrenci olan 57 kişi hayatını kaybetmişti. Bu kaza, Yunan toplumunda derin yaralar açarken, güvenlik önlemleri tartışmalarını da beraberinde getirmiştir.

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