Yunanistan'da Türk Milletvekilinden Eğitim Bakan Yardımcısı'na Tepki

Yunanistan'da Yeni Sol Partisi milletvekili Hüseyin Zeybek, İskeçe Azınlık Ortaokulu ve Lisesi için talep ettiği yeni okul binasıyla ilgili olarak Eğitim Bakan Yardımcısı Zetta Makri’nin "Yeni okul binasına gerek yok." açıklamasına sert tepki gösterdi.

Zeybek, yaptığı açıklamada, Bakan Yardımcısı Makri'yi okulun durumunu yerinde görmek üzere İskeçe'ye davet etti. 16 Aralık Pazartesi günü gerçekleştirilen meclis oturumunda, Makri'nin açıklamasını eleştirerek "Bu, siyasi bir skandaldır." dedi.

Makri’nin, "Yeni okul binasına gerek yok, mevcut sınıflar öğrencilerin ihtiyaçlarını fazlasıyla karşılıyor." şeklindeki ifadesinin, eğitimdeki temel sorunları göz ardı etmek olduğunu ifade eden Zeybek, mevcut iktidar partisinin konuya duyarsız kaldığını belirtti.

Zeybek, sorunların geçici önlemlerle çözülemeyeceğini vurgulayıp, yeni okul binasının inşasının zaman alabileceğine işaret ederek, geçici çözüm olarak aynı cadde üzerindeki başka bir kamu binasının değerlendirilmesini önerdi.

Öte yandan, Mart 2023’te Batı Trakya’yı ziyaret eden Avrupa Hür İttifakı (EFA) heyeti de, söz konusu okulda sağlık, güvenlik, yangın önleme ve acil tahliye prosedürleri konusunda Avrupa standartlarına aykırı birçok ihlal tespit ettiğini bildirmişti.