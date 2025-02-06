Yunanistan'da Üçüncü Tur Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçsuz Kaldı

Yunanistan'da Cumhurbaşkanlığı Seçimleri Gergin Devam Ediyor

Yunanistan Parlamentosu'nda gerçekleştirilen üçüncü tur cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylardan hiçbiri yeterli oya ulaşamadığı için seçim dördüncü tura kaldı. Ülkede cumhurbaşkanı belirleme süreci, 12 Şubat'ta yapılacak yeni bir tur ile devam edecek.

Seçim Süreci ve Adaylar

Mevcut Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu'nun görev süresinin mart ayında sona ermesi öncesinde, parlamento yeni cumhurbaşkanını seçmek için bir araya geldi. Üçüncü turda, Yeni Demokrasi Partisi'nin adayı Kostantinos Tasulas, Panhelenik Sosyalist Hareket (PASOK) adayı Tasos Yaniçis, Radikal Sol İttifak (SYRIZA) adayı Luka Kaçeli ve Zafer Partisi adayı Kostas Kiryaku yer aldı.

Oylama Sonuçları

Üçüncü turda Tasulas 160 oy alarak birinci olurken, Kaçeli 40, Yaniçis 34 ve Kiryaku sadece 14 oyda kaldı. Ayrıca, çekimser oy kullananların sayısı 52 olarak kaydedildi.

Seçim Kuralları ve Gelecek Adımlar

Yunanistan'da cumhurbaşkanı, parlamento tarafından mevcut cumhurbaşkanının görev süresinin bitmesine en az bir ay kala 5 yıllık süre için seçilmektedir. Adayların cumhurbaşkanı seçilebilmesi için, milletvekili sayısının en az üçte ikisi olan 200 oya ulaşması gerekmektedir. Üçüncü tur için aranan yeterli oy sayısı ise 180 olarak belirlenmiştir.

Şimdi merakla beklenen dördüncü tur, 12 Şubat tarihinde gerçekleşecek ve bu tarihte 151 oy alan aday, Yunanistan’ın yeni cumhurbaşkanı olarak seçilecektir.