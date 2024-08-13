Yunanistan'da Varnava Yangını: Yılın En Büyük Yangını

Yunanistan'daki Yangında Korkutan Gelişmeler

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın yakınlarındaki Varnava bölgesinde 11 Ağustos'ta başlayan yangın, ülkede yılın en büyük yangını olarak nitelendirilmektedir. Yangın, en az bir can kaybına yol açarak özellikle bölge halkını derinden etkilemiştir.

Yangın Kontrol Altına Alınıyor

Yunanistan İtfaiyeciler Federasyonu Başkanı Nikos Lavranos, yaptığı açıklamada, yangının dün akşam saatlerinden itibaren tırmanan rüzgarların hızının azalmasıyla kontrol altına alınmaya başlandığını belirtti. Ancak, rüzgarların yeniden kuvvetlenmesi durumu, endişeleri beraberinde getiriyor. Şu anda 700'den fazla itfaiye personeli, yangınla mücadele için görevlendirilmiş durumda.

Yangının Büyüklüğü ve Zorlukları

Lavranos, "Yangın beklenmedik bir şekilde ortaya çıktı ve şiddetli rüzgarlar nedeniyle hızla yayıldı" diyerek olayın ciddiyetine dikkat çekti. Yangın nedeniyle tahliye emirlerine uymayan bazı kişiler evlerinde mahsur kaldı ve bu durum, itfaiye ekiplerinin hayatını tehlikeye attı.

Yanan Alan ve Tahliyeler

Yunan basınında yer alan haberlere göre, yangın şimdiye kadar 100 bin dönümden fazla alanı etkisi altına aldı. Üç hastane, iki manastır ve çok sayıda yerleşim birimi tahliye edildi. Ülke, perşembe gününe kadar şiddetli rüzgarlar ve 40 dereceye kadar çıkması beklenen sıcaklıklarla yüksek yangın alarmı durumunda kalmaya devam edecek.

Uluslararası Destek

Yangınla mücadeleye destek amaçlı olarak Türkiye, Yunanistan’a iki yangın söndürme uçağı ve bir helikopter gönderdi. Bu araçlar, Atina Eleftherios Venizelos Uluslararası Havalimanı'ndan kalkarak Tatoi Askeri Havaalanı’na ulaştı. Bunun yanı sıra, Fransa, İtalya, Çek Cumhuriyeti, Sırbistan ve Romanya gibi ülkelerden de uçak ve itfaiye ekipleri yardım göndermektedir.

Can Kaybı ve Geçmiş Yangınlar

Yangında, 11 Ağustos'ta Varnava'da yanmış bir ceset bulunmuş olup, bu kişinin 65 yaşındaki bir kadın olduğu düşünülmektedir. 2023 yılında Yunanistan'da meydana gelen orman yangınları sonucunda en az 28 kişi hayatını kaybetmiş ve 20'den fazla kişi yaralanmıştır. Geçmişte de 2018’de Atina'nın doğusundaki Mati kasabasında yaşanan yangında 100'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.