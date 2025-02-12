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Yunanistan'da Yamurgi Adası'nda Olağanüstü Hal İlanı

Yunanistan Sivil Koruma Genel Sekreterliği, Yamurgi Adası'nda artan sismik hareketlilik nedeniyle olağanüstü hal ilan etti.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 19:34
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 19:34
Yunanistan'da Yamurgi Adası'nda Olağanüstü Hal İlanı

Yunanistan'da Olağanüstü Hal İlanı

Yunanistan Sivil Koruma Genel Sekreterliği, Yamurgi Adası'nda olağanüstü hal ilan etti. Bu karar, Ege Denizi'nde son günlerde artan sismik hareketlilik nedeniyle alındı.

Sivil Koruma Genel Sekreterliği'nden yapılan yazılı açıklamada, sıklaşan depremler sebebiyle iki adada da olağanüstü hal uygulanmasına karar verildiği ifade edildi. Doğal Afet Yönetimi Uzmanı Prof. Efthimios Lekkas, yerel basına yaptığı açıklamada, mevcut depremler arasında en büyük ve etkili olanının tespit edilmesinin zor olduğunu dile getirdi.

Lekkas, depremlerin yoğun şekilde devam ettiğini ve bu sismik hareketliliğin önümüzdeki haftalarda da sürebileceği uyarısında bulundu. Ayrıca, geçmişte Santorini Adası'nda da 7 Şubat - 1 Mart tarihleri arasında benzer bir olağanüstü hal ilan edildiğine dikkat çekildi.

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