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Yunanistan'da Yangın Alarmı: Üç Hastane Tahliye Edildi

Yunanistan'daki orman yangınları nedeniyle üç hastane tahliye edilirken, durum kritik. Yetkililer önlemlere uyulması çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 12.08.2024 18:28
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 18:28
Yunanistan'da Yangın Alarmı: Üç Hastane Tahliye Edildi

Yangınlar Yunanistan'ı Tehdit Ediyor

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki Varnava bölgesinde başlayan orman yangını, şiddetli rüzgarların etkisiyle hızla yayılarak Attiki bölgesinin çeşitli yerlerini tehdit ediyor. Son gelişmelere göre, Amalia Fleming Hastanesi, yangın tehdidi dolayısıyla tahliye edilmiştir.

Üç Hastane Tahliye Edildi

Olayla ilgili yapılan açıklamalara göre, sabah saatlerine kadar Penteli Çocuk Hastanesi ve 414. Askeri Hastane de tahliye edilmiştir. Yunan basınında yer alan haberlere göre, yangın kontrol altına alınamadığı için birçok yerleşim yeri acilen boşaltılmaktadır.

Devlet Yetkililerinin Açıklamaları

Vassilis Kikilias, Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı, "20 saattir olağanüstü tehlikeli bir yangınla mücadele ediyoruz" diyerek ciddiyeti vurgulamıştır. Yangın yangın söndürme çalışmalarında görev yapan ekiplerin zor koşullar altında çalışmalarına dikkat çeken Vasilyos Vathrakoyannis, vatandaşlara tahliye emirlerine kesinlikle uymalarını istemiştir.

Yaralanmalar ve Tahliye Çalışmaları

Yangın nedeniyle şu ana kadar 2 itfaiyeci ve 13 sivilin hafif yaralandığı belirtilmiştir. Atina Tabipler Birliği, yangın bölgelerinde yaşayan risk grubu bireyleri dikkatli olmaları konusunda uyarmıştır.

Uluslararası Destek Yolda

Yangınla mücadeleye destek olmak üzere Fransa, İtalya ve Çek Cumhuriyeti'nden ekiplerin Yunanistan'a gelmesi bekleniyor. Yangın söndürme çalışmalarına 500'den fazla itfaiyeci ve çeşitli hava araçları da katılmakta.

Hava Koşulları Krizi Derinleştiriyor

Meteoroloji uzmanları ve hükümet yetkilileri, özellikle Perşembe gününe kadar hava koşullarının yangın riskini artırabileceği konusunda uyarılarda bulundular. 2023 yılında Yunanistan'da çıkan orman yangınlarında en az 28 kişi yaşamını yitirmiştir.

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