Yunanistan'da Yangın Mağdurlarından Başbakan'a İstifa Çağrısı

Yunanistan'da Felaket: Yangın Mağdurları İstifa İstedi

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın yakınlarındaki Varnavas'ta gerçekleşen ve 'yılın en büyük felaketi' olarak nitelendirilen yangının mağdurları, Başbakan Kiryakos Miçotakis'in bulunduğu bölgelerde protesto düzenledi.

Başbakan Miçotakis Yangın Bölgesinde İncelemelerde Bulundu

Yangın felaketinin yaşandığı alanlara ziyarette bulunan Miçotakis, yangının etkilerini değerlendirmek üzere hükümet yetkilileri ve yerel yöneticilerle toplantı gerçekleştirdi. Bu sırada, yangından etkilenen vatandaşlardan oluşan bir grup dışarıda gösteri yaparak Miçotakis'e istifa çağrısında bulundu.

Yangınla Mücadelede Yetersizlik İddiası

Yangın mağdurları, hükümetin yangınla mücadele konusundaki yetersiz kaldığını belirterek Miçotakis'e yönelik sert eleştirilerde bulundu. Göstericiler, hükümete ve Başbakan'a karşı sloganlar attı.

Miçotakis, toplantıda 2023 yılı itibarıyla Yunanistan'da yaklaşık 4 bin farklı noktada orman yangınlarıyla mücadele edildiğine dikkat çekti. Yangından etkilenenler için kira yardımı yapılmasıyla ilgili müjdeler verdi. Yangın sonucunda 97 evin kullanılamaz hale geldiği ve bunlardan 57'sinin yıkılacağı belirtildi.

Tepkiler ve Yangının Etkileri

Başbakan Miçotakis, yangın sonrası yaptığı açıklamada "Neyse ki etkilenen çok az sayıda vatandaş var" demesi, muhalefet ve yangın mağdurları tarafından büyük bir tepkiyle karşılandı. Avrupa Birliği'nin Copernicus uydu izleme sistemine göre, Varnavas'tan başlayarak Vrilisia ve Halandri'ye kadar uzanan yangında toplamda 104 kilometrekarelik bir alan yanmış durumda.