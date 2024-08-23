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Yunanistan'da Yangın Riski Uyarısı: Tedbirler Artırıldı

26 Ağustos'a kadar Yunanistan'da yüksek yangın riski var; Bakan Kikilias, vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

Yayın Tarihi: 23.08.2024 22:52
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 22:52
Yunanistan'da Yangın Riski Uyarısı: Tedbirler Artırıldı

Yunanistan'da Yangın Riski Yükseliyor

Yunanistan genelinde, 26 Ağustos tarihine kadar yangın riski yüksek seviyelerde devam edeceği duyuruldu. Bu nedenle, vatandaşlardan yangına neden olabilecek davranışlardan kaçınmaları istendi.

Bakan Kikilias'tan Uyarılar

Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vasilis Kikilias, sıcak hava koşullarının yangın riskini artırdığını vurgulayarak, "Hiçbir hata affedilmez," ifadelerini kullandı.

Riskli Bölgeler ve Tedbirler

Bakan Kikilias, özellikle yarın için Atina, Orta Yunanistan, Mora ve Kuzey Ege bölgelerinde seviye 4 yani "çok yüksek yangın riski" olduğunu belirtti. Bu bağlamda, vatandaşların dikkatli olmaları ve tehlikeli davranışlardan kaçınmaları gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

Devlet Kurumları Hazırlıkta

Kikilias, yangınlarla mücadele amacıyla tüm devlet kurumları ve belediyelerin yüksek hazırlık durumuna geçirildiğini, hava ve kara devriyelerinin arttırıldığını da ifade etti.

Ormanlık Alanların Kapatılması

Bakan, ormanlık alanlar ve milli parkların 26 Ağustos'a kadar kapalı kalacağını duyurdu. Vatandaşların güvenliğini ön planda tutmak amacıyla bu karar alınmıştır.

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